Faetec abre mais de 30 mil vagas para cursos de qualificação profissional no RJ Inscrições vão até 14 de julho e devem ser feitas no site oficial da instituição; seleção ocorre por meio de sorteio

Alto contraste

A+

A-

Inscrições vão até o dia 14 de julho Ascom/Faetec

A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) abriu 30.793 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. Ao todo, 98 unidades espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro participam do edital. As inscrições vão até 14 de julho e devem ser feitas no site oficial da instituição.

Segundo a fundação, os candidatos podem selecionar até duas opções de cursos. A seleção será feita por meio de sorteio, que ocorre no dia 15 de julho.

As qualificações oferecidas são dos segmentos de moda, beleza, gastronomia, idiomas, informática, saúde, indústria e serviços. O período de duração das aulas é de 20 semanas.

Vagas exclusivas para mulheres

Do total de vagas, 1.741 serão destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica. As interessadas serão encaminhadas pela Secretaria de Estado da Mulher às unidades da Faetec.

Publicidade

Inscrições para jovens com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista

A instituição também anunciou 20 vagas de qualificação profissional para jovens com deficiência intelectual e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Os cursos são ministrados no Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional Favo de Mel, em Quintino, na zona norte do Rio.

Ao todo, são quatro opções de qualificação, com duração de dois anos: auxiliar de garçom, auxiliar de escritório, auxiliar de cozinha, auxiliar de cabeleireiro e barbeiro. Para concorrer, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e apresentar laudo médico.