Faetec abre mais de 400 vagas para ensino superior no RJ Processo seletivo ocorre por meio do Enem; interessados deverão ter feito o exame em 2023, 2022 ou 2021 Rio de Janeiro|Do R7 23/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 02h00 )



Inscrições vão até 29 de julho Ascom/Faetec

A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) abriu 442 vagas para ingresso de alunos no ensino superior. As inscrições vão até o dia 29 de julho, e o resultado deve ser divulgado no dia 9 de agosto. Ao todo, cinco Faculdades Tecnológicas da rede espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro participam do edital, além de dois Institutos Superiores de Educação.

O processo seletivo ocorre por meio do Enem. Os interessados deverão ter feito o exame nos anos de 2023, 2022 ou 2021. Para realizar a inscrição, é preciso comparecer à unidade de ensino desejada.

Os cursos ofertados são de Pedagogia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, Sistemas para Internet, Gestão Ambiental, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação e Processos Gerenciais.

Vagas para candidatos com carência socioeconômica

Ao todo, 45% das vagas serão destinadas para pessoas com carência socioeconômica comprovada por meio do Cadastro único do governo federal. Desse percentual, 20% são para estudantes negros, indígenas ou quilombolas, outros 20% para alunos oriundos da rede pública e 5% para filhos de agentes de segurança e bombeiros mortos ou incapacitados em razão do serviço.

Veja as unidades

- Faeterj Petrópolis: avenida Getúlio Vargas, 335, Quitandinha;

- Faeterj Paracambi: rua Sebastião Lacerda, S/N, Fábrica;

- Faeterj Duque de Caxias: rua Almirante Cochrane, S/N, Santa Lúcia;

- Faeterj Barra Mansa: rua Três, S/N, Bárbara;

- Faeterj Três Rios: avenida Tenente Enéas Torno, 70, Nova Niterói;

- Iserj (Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro): rua Mariz e Barros, 273, Tijuca - Rio de Janeiro;

- Isepam (Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert): avenida Deputado Alair Ferreira, 37, Parque Turf Club - Campos dos Goytacazes;