Filhote de baleia jubarte é achado morto na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio Mamífero foi encontrado por garis e tinha parte de uma rede de pesca enrolada na cauda Rio de Janeiro|Da Agência Brasil, com R7 08/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h47 ) ‌



Parte de uma rede de pesca estava enrolada no animal CRISTIANE MOTA/ FOTOARENA/ ESTADÃO CONTEÚDO

Agentes da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) encontraram um filhote de baleia Jubarte morto na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (8). O mamífero tinha parte de uma rede de pesca enrolada na cauda.

Equipes do laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da UERJ (Universidade do Estado do Rio) e do projeto de monitoramento de praias do governo federal já estiveram no local para retirada de material para análise.

O serviço de remoção do animal, com cerca de 7,4 metros e aproximadamente 15 toneladas, está em andamento. Foram mobilizados dez garis e o apoio de uma pá carregadeira, três tratores de praia e um trator esteira, além de um guindaste cedido pela Rio Águas.

O filhote será levado para o Centro de Tratamento de Resíduos, em Seropédica, na região metropolitana do Rio.