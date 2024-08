Frente fria derruba temperatura e provoca chuva no Rio neste fim de semana Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca para sábado (10); ondas poderão atingir 2,5 m de altura Rio de Janeiro|Do R7 09/08/2024 - 18h39 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h39 ) ‌



Marinha emitiu alerta de ressaca para o Rio de Janeiro, neste fim de semana Tania Rego/Agência Brasil

A passagem de uma frente fria pelo Rio de Janeiro vai provocar queda da temperatura, pancadas de chuvas e rajadas de vento neste fim de semana, segundo o aviso meteorológico da Defesa Civil RJ.

Na capital, haverá aumento da nebulosidade, com chuva fraca a moderada, podendo ser forte em alguns momentos, além de ventania, no sábado (10), de acordo com informações do Centro de Operações do Rio.

Além disso, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca até domingo (11). As ondas poderão atingir 2,5 m de altura.

A partir de domingo, não deve chover na cidade do Rio. No entanto, há previsão de ventos moderados até terça (13).