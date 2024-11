Funcionária de laboratório que estava foragida se entrega à polícia no Rio Jaqueline Iris de Assis Bacelar foi um dos alvos da operação que investiga a infecção com vírus HIV de seis pacientes transplantados Rio de Janeiro|Do R7 15/10/2024 - 15h54 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jaqueline Bacelar se entregou à polícia nesta tarde RECORD

A funcionária do laboratório PCS Lab Saleme que estava foragida se entregou à polícia no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (15).

Ontem, Jaqueline Iris de Assis Bacelar estava entre os alvos da operação da Polícia Civil que investiga a infecção com vírus HIV de seis pacientes transplantados. No entanto, ela não havia sido encontrada.

Jaqueline afirma que trabalhava no setor administrativo do laboratório. Entretanto, o nome dela apareceu na assinatura de exames, acompanhado do registro de biomédica de outra pessoa.

A operação Verum prendeu Walter Vieira , um dos donos do laboratório, e o técnico Ivanilson Fernandes. Já um terceiro investigado ainda é procurado pela polícia.

‌



O laboratório privado, contratado por R$ 11 milhões para fazer os testes do programa de transplantes da rede estadual, errou no resultado de exames de dois doadores de órgãos. Com isso, seis pacientes contraíram o vírus HIV após as cirurgias.

Segundo as investigações, houve uma falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes do laboratório com o objetivo de diminuir os custos.

‌



O delegado André Neves explicou que a análise das amostras deixou de ser realizada diariamente para se tornar semanal, o que teria aumentado a chance de erros nos resultados.

O Ministério Público do Rio também abriu quatro investigações para apurar o caso. Uma delas analisa a contratação em caráter emergencial do laboratório que pertence a parentes do ex-secretário de Saúde e atual deputado federal, Dr. Luizinho.

‌



O político negou ter participado da escolha do laboratório e disse que a contratação ocorreu quando ele já não era mais secretário.

Já a Secretaria Estadual de Saúde instaurou uma sindicância e alegou ter suspendido o contrato do PSC Lab, que foi interditado pela Vigilância Sanitária.

Além disso, os exames do programa de transplantes voltaram a ser realizados pelo HemoRio. O instituto também vai reavaliar as quase 300 amostras de doadores de órgãos analisadas pelo PSC Lab, entre dezembro de 2023 e setembro de 2024, com intuito de checar se outras falhas ocorreram.

A defesa de Walter e Mateus Vieira, sócios do PCS Lab Saleme, repudiou com veemência a suposta existência de um esquema criminoso para forjar laudos dentro do laboratório e afirmou que todos prestarão todos os esclarecimentos à Justiça. Além disso, ressaltou que a empresa atua no mercado há mais de 50 anos.