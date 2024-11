G20: Rio têm cinco estações do metrô interditadas, mudanças no trânsito e aeroporto fechado Ao todo, delegações de 40 países se reúnem no MAM (Museu de Arte Moderna), na zona sul da cidade, durante os dois dias Rio de Janeiro|Do R7 18/11/2024 - 09h35 (Atualizado em 18/11/2024 - 09h35 ) twitter

Estações Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete vão ficar fechadas Divulgação/MetrôRio

Cinco estações do metrô do Rio de Janeiro ficarão fechadas nesta segunda-feira (18) e terça-feira (19) por determinação das autoridades de segurança do G20. Ao todo, delegações de 40 países se reúnem no MAM (Museu de Arte Moderna), na zona sul da cidade, durante os dois dias.

O esquema de segurança afeta o funcionamento das estações Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete. As interdições vão das 8h às 19h. De acordo com a concessionária que opera o serviço, as demais estações funcionam normalmente.

O trânsito de algumas das principais vias da capital fluminense também sofre alterações. A avenida Atlântica, em Copacabana, foi interditada no trecho entre a rua Francisco Otaviano e a avenida Princesa Isabel.

Segundo o COR (Centro de Operações Rio), as pistas da via ficarão dedicadas aos deslocamentos de delegações participantes da cúpula do fórum. A circulação de veículos só deve ser normalizada após as 18h de terça.

‌



Apesar das interdições, a prefeitura destaca que as vias não estão disponibilizadas para área de lazer.

A movimentação de autoridades internacionais também deve impactar o trânsito em vias expressas da cidade, como as linhas Vermelha e Amarela. Equipes da CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego) e da Guarda Municipal reforçam o atendimento nessas regiões.

‌



Santos Dumont fechado

O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, também permanecerá fechado nesta segunda (18) e na terça (19). O terminal fica a pouco mais de 500 metros do MAM, onde a cúpula do G20 se reúne.

Neste período, pousos e decolagens de aeronaves serão feitos exclusivamente no aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte.