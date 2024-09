Governador do RJ troca secretários da Polícia Civil e da Defesa Civil O delegado Felipe Curi assume o lugar de Marcus Amin. Já o coronel Tarciso de Salles Junior vai suceder o coronel Leandro Monteiro Rio de Janeiro|Do R7 03/09/2024 - 15h06 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h06 ) ‌



Castro ao lado de Felipe Curi (à esq.) e Tarciso de Salles Junior (à dir.) Divulgação/ Governo do RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou a troca de comando das secretarias de Polícia Civil e Defesa Civil. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (3).

O governador indicou o delegado Felipe Curi para o lugar de Marcus Amin na Secretaria de Polícia Civil. Já o coronel Tarciso de Salles Junior vai suceder coronel Leandro Monteiro como secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio.

Segundo Castro, as mudanças têm como objetivo reforçar as políticas voltadas à segurança pública. “Aproveito para agradecer toda dedicação e empenho do coronel Leandro Monteiro e do delegado Marcus Amim no trabalho que exerceram à frente das instituições”, declarou.

Felipe Curi enfatizou que pretende trabalhar de forma integrada com as demais forças de segurança, intensificando o enfrentamento ao crime. “Esse será um grande desafio na minha carreira. O governador passou algumas missões, e vamos trabalhar integrados com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança para combater a criminalidade com inteligência e investigação”, afirmou o delegado.

‌



Com mais de 20 anos na corporação, o novo comandante do Corpo de Bombeiros buscará ampliar o atendimento aos cidadãos em todas as regiões do Rio de Janeiro. “Assumir o comando do Corpo de Bombeiros é uma honra, é o ápice da carreira de qualquer oficial. São 27 anos de corporação. Vou trabalhar para fazer uma gestão que garanta ainda mais melhorias para a nossa tropa para ampliar a rede de atendimento à população fluminense”, afirmou o coronel Tarciso de Salles Junior.

Carreira do novo chefe da Polícia Civil

Diretor-geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Rio de Janeiro desde outubro de 2023, o delegado Felipe Curi assumiu também, por duas vezes, a direção do Departamento-Geral de Polícia Especializada.

‌



De acordo com o governo do estado, Curi foi responsável por investigações importantes, planejamento e coordenação de grandes operações policiais de combate a quadrilhas especializadas, atuando na prisão de mais de 5.000 criminosos.

Em 2021, foi promovido por Ato de Bravura pela operação que localizou o líder da maior milícia do Rio e um dos criminosos mais procurados do país, Wellington da Silva Braga, o Ecko. Na ação, o miliciano foi baleado e morreu.

‌



Quem é o novo comandante do Corpo de Bombeiros?

Tarciso de Salles Junior atuava como Corregedor-Geral da Secretaria de Estado de Saúde. Ele foi corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, em 2019 e 2020, e comandante do antigo 25º BGM (Grupamento de Bombeiro Militar), na Gávea, por dois anos.

Também atuou como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé, em 2021. Foi ainda presidente da CGU (Comissão Disciplinar Permanente da Corregedoria-Geral Unificada) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, de 2010 a 2015.