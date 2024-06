Rio de Janeiro |Do R7

Homem é preso após agredir cavalo com enxada no Rio O animal foi localizado em Sepetiba, na zona oeste, e encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses

Homem é preso após agredir cavalo com enxada no Rio (Reprodução Record)

Um homem foi preso após ter agredido um cavalo com golpes de enxada, na quinta-feira (14), em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente). Ele vai responder pelo crime de maus-tratos a animais.

De acordo com a SMPDA (Secretária Municipal de Proteção e Defesa dos Animais), o autor do crime foi encontrado pela Polícia Militar e levado para a delegacia do bairro para prestar depoimento.

Segundo um funcionário da prefeitura, o genro do suspeito disse que a agressão teria ocorrido após o cavalo ter dado um coice na neta do homem.

Durante uma ronda na região, o cavalo foi encontrado por um fiscal com outra pessoa e encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses.

