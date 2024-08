Homem é preso por dar bombom envenenado e esfaquear amigo em Duque de Caxias, no Rio À polícia, Edimar Barbosa teria afirmado que cometeu o crime por ciúmes da reaproximação da vítima com uma ex-namorada Rio de Janeiro|Do R7 06/08/2024 - 18h30 (Atualizado em 06/08/2024 - 18h35 ) ‌



Vítima teria reclamado do gosto do doce Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (6), após confessar ter dado bombons envenenados para o amigo e esfaqueá-lo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela 59ª DP (Centro de Caxias).

Na delegacia, Edimar Barbosa afirmou que cometeu o crime por ciúmes da reaproximação da vítima com uma ex-namorada.

Segundo as investigações, o suspeito atacou o homem com uma faca ao perceber que ele comeu apenas metade do doce e reclamou do gosto.

A vítima conseguiu fugir e buscar ajuda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Parque Lafaiete, que fica na região. No hospital, o rapaz passou por uma lavagem estomacal e o estado de saúde é considerado estável.

A polícia apreendeu o bombom e um bilhete no qual a vítima é ameaçada de morte. Edimar foi encaminhado ao sistema prisional.