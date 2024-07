Homem é preso por importar ilegalmente fuzil antidrones no RJ

‌



A+

A-

Arma antidrone foi apreendida ASCOM/PFRJ

Um homem apontado como responsável pela importação ilegal de um fuzil antidrones foi preso, nesta segunda-feira (15), a partir de uma investigação conjunta da FICCO/RJ (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro) e da Receita Federal. A prisão ocorreu após o homem retirar a encomenda na unidade dos Correios de Vila de Cava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico De Armas foram ao local depois de uma informação encaminhada pela Receita Federal sobre a remessa vinda da Ásia. O produto é controlado e tem comercialização, posse e emprego condicionados à autorização da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

”Os fuzis antidrones estão sendo utilizados pelo crime organizado para monitoramento do espaço aéreo das comunidades em que atuam, com vistas ao impedimento do uso de drones pelas forças policiais ou mesmo por facções rivais na guerra do tráfico”, informou a PF em nota.

O homem foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, região portuária da cidade. Depois da formalização da prisão em flagrante, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Composta pelas polícias Federal, Civil e Polícia Militar do Rio de Janeiro, a FICCO/RJ é uma força-tarefa que atua de forma conjunta e integrada no enfrentamento à criminalidade organizada no estado.