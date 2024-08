Homem morre afogado ao fugir de blitz da Lei Seca na orla do Rio Ele tinha seis anotações criminais; No carro, a polícia apreendeu uma pistola, munições e drogas Rio de Janeiro|Do R7 03/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 03/08/2024 - 12h36 ) ‌



No carro onde o homem estava, a polícia encontrou arma, munição e drogas Reprodução/ Record Rio

Um homem de 24 anos morreu afogado após fugir de uma blitz da Lei Seca, na madrugada deste sábado (03), na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os agentes realizaram a abordagem na Avenida Lúcio Costa, na altura do Condomínio Alfa Barra. Cinco pessoas que estavam em um carro de aplicativo desceram do veículo para serem revistadas. Foi quando o homem fugiu em direção ao mar.

Bombeiros dos quartéis da Barra, Copacabana e Lagoa foram acionados e usaram drones para localizá-lo. O corpo foi encontrado na Praia da Reserva, na Ilha 25. Ele tinha seis anotações criminais por homicídio, extorsão e roubo. Além disso, era procurado pela justiça por um mandado de prisão preventiva que estava em aberto.

No veículo, os agentes encontraram uma pistola 9mm, dois carregadores, 23 munições e 26 pinos de cocaína. O caso foi encaminhado para a 16ª DP.

Três passageiros foram presos em flagrante. Um dos presos é uma mulher, que em depoimento, contou que eles haviam embarcado no posto 12, na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste.

Segundo ela, todos seguiam para um aniversário na Vila do João, no Complexo da Maré, na zona norte. O motorista de aplicativo foi liberado.