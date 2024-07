Homem morre após elevador despencar do 12º andar em prédio de Copacabana A Polícia Civil abriu uma investigação e fez uma perícia no local do acidente

A Polícia Civil investiga a queda do elevador Divulgação/ Polícia Civil

Um homem, de aproximadamente 35 anos, morreu após o elevador de um prédio residencial em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, despencar do 12º andar, na tarde desta segunda-feira (1º). A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, por volta das 12h55, para o acidente em um edifício na rua Barão de Ipanema. Segundo a PM, os agentes já encontraram a vítima sem vida no local.

A 13ª DP (Ipanema) assumiu as investigações do caso e fez uma perícia no local. Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.