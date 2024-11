Homem morre e cinco pessoas ficam feridas em ataque a tiros em Rio Bonito, no Rio Crime aconteceu em frente a um bar e até o momento, ninguém foi preso Rio de Janeiro|Kaic Ferreira, do R7 26/10/2024 - 16h47 (Atualizado em 26/10/2024 - 16h47 ) twitter

Crime aconteceu em frente ao bar Miti Miti, durante a madrugada Reprodução/Google Maps - 26.10.2024

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas após um tiroteio na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (26).

As vítimas estavam em frente ao bar Miti Miti, localizado na avenida Sete de Maio, na altura do número 306, próximo a esquina com a rua Oswaldo Cruz.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Jonathan Silva Cardoso não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros cinco feridos foram socorridos e encaminhados a um hospital da região.

Em seu perfil oficial no Instagram, o Miti Miti publicou uma nota onde lamentou o ocorrido e afirmou estar colaborando com a polícia.

‌



O caso foi registrado e é investigado pelo 119° Distrito Policial do Rio Bonito.