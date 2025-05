Homem que ameaçava pedestres com foice morre após ser baleado por PM perto do Aeroporto Santos Dumont Ele atacou um gari e tentou agredir o militar na tarde desta sexta-feira (9) Rio de Janeiro|Do R7 09/05/2025 - 18h43 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h11 ) twitter

Homem usou foice para atacar pessoas Divulgação/Polícia Militar

Um homem morreu ao ser baleado por um policial militar após ameaçar pessoas com uma foice perto do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (9).

De acordo com as primeiras informações, o suspeito tomou a ferramenta de um funcionário da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana do Rio), que estava trabalhando no local.

Segundo a corporação, um PM que passava pela área interviu, mas o homem tentou agredi-lo. Nesse momento, o militar fez um disparo contra ele.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. O homem que morreu ainda não foi identificado.

