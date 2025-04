Idoso é preso pela PF em Botafogo por vender objetos com símbolos nazistas pela internet Policiais federais da DELECIBER cumprem mandado de busca e apreensão na residência do investigado Rio de Janeiro|Do R7 15/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso é preso pela PF em Botafogo por vender objetos com símbolos nazistas pela internet Reprodução / Polícia Federal

Na manhã desta terça-feira (15), a Polícia Federal deflagrou a Operação Lembrança Ingrata, com o objetivo de apurar a prática do crime de apologia ao nazismo, por parte de um indivíduo que estaria comercializando pela internet objetos contendo símbolos nazistas.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER) cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O mandado judicial foi expedido pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

A investigação foi iniciada após policiais federais receberem notícia-crime de uma organização não-governamental (ONG) acerca da existência de uma página na internet por meio da qual o investigado estaria comercializando emblemas, ornamentos, distintivos, bandeiras, revistas, uniformes e outros objetos contendo a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

A partir disso, a PF realizou meticulosa análise de dados digitais e outras diligências que resultaram na identificação do alvo da operação e na confirmação de que o homem de 70 anos seguia comercializando os produtos em apologia ao nazismo atualmente.

‌



Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam, na residência do investigado, uma bandeira, revistas, breves e moedas com a cruz suástica, o que resultou na sua prisão em flagrante. Ele responderá pelo crime de apologia ao nazismo, que pode alcançar a pena de cinco anos de reclusão, além de multa.

Vale ressaltar que o repúdio a comportamentos de instigação ao nazismo também se faz presente no âmbito internacional. Em janeiro de 2022, a Assembleia-Geral da ONU aprovou uma resolução voltada a condenar o negacionismo e a distorção do Holocausto. No texto, a Assembleia expressa preocupação com a ascendência de tal comportamento proporcionada pelos novos meios de comunicação, como as redes sociais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp