A partir do dia 10 de março, de acordo com uma portaria do IMTT, veículos de carga acima de 4 eixos não poderão mais trafegar pelas ruas do município de Campos, exceto aqueles que tiverem autorização especial de trânsito. Entenda!