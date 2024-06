Justiça aceita denúncia contra grupo que aplicou golpe do falso empréstimo mais de 500 vezes Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, 12 pessoas responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa

MPRJ denunciou 12 pessoas à Justiça por crimes que ocorreram desde 2021 (MPRJ/Divulgação)

A Justiça do Rio recebeu a denúncia do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra 12 pessoas por envolvimento em uma quadrilha que aplicou mais de 500 vezes o golpe do falso empréstimo consignado. O grupo vai responder pelos crimes de esteli o nato e associação criminosa.

Os crimes ocorreram desde 2021, por meio de duas empresas, que foram alvo de investigações da 62ª DP (Imbariê) e da 59ª DP (Duque de Caxias).

Segundo a apuração do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado), o grupo se dividia na captação de clientes, contato para oferecimento de vantagens para obtenção de créditos e comparecimento à casa das vítimas para obter documentos, dados cadastrais e fotos do rosto.

Após realizar os golpes, a organização criminosa realizava a contratação do empréstimo e entrava em contato com as vítimas — em sua maioria, pensionistas, aposentados e/ou idosos vulneráveis, alegando que um empréstimo havia sido realizado equivocadamente.

