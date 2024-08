Justiça decreta prisão de dono de Porsche que atropelou e matou trabalhador rural em Teresópolis Pedido foi feito após Renan Rocha da Silva descumprir medidas cautelares de processos por crimes de trânsito Rio de Janeiro|Do R7 06/08/2024 - 19h32 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polícia investiga se Renan era quem conduzia o carro no momento do acidente Reprodução/Record Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou, na última quinta-feira (1º), a prisão preventiva do influenciador Renan Rocha por descumprir medidas cautelares.

A decisão ocorreu depois que um vídeo gravado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostrou ele calibrando os pneus de um Porsche que, momentos depois, atropelou e matou o lavrador Adilson de Lima, de 47 anos. A tragédia aconteceu na madrugada de quinta em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Segundo o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), Renan responde pelos crimes de praticar manobras irregulares com veículo, dirigir sem habilitação e incitar prática de crimes.

A Justiça já havia determinado uma série de medidas cautelares contra o influenciador, como a proibição de dirigir e de frequentar bares e casas de festas, além da obrigação de recolhimento domiciliar às 22h.

Publicidade

Na decisão expedida após o flagrante, a 2ª Promotoria Criminal de Teresópolis destacou que o homem, além de descumprir o recolhimento domiciliar, insistiu em dirigir.

“Sua liberdade coloca em risco a ordem pública nesta cidade, na medida em que continua a cometer o delito pelo qual está sendo processado”, diz trecho da decisão.

Publicidade

Atropelamento na BR-116

A vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida pelo carro de luxo na BR-116. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e chegou a acompanhar ao 110ª DP (Distrito Policial), de Teresópolis, um homem que se apresentou como condutor do automóvel.

Com as filmagens do posto, a polícia investiga se o influenciador conduzia o veículo no momento do acidente.

Em nota, a defesa de Renan afirmou que ele não era o motorista que dirigia o carro e não tem nenhum envolvimento com acidente. Disse ainda que o influenciador está sofrendo com “acusações infundadas” devido à notoriedade pública dele e espera que todos os fatos sejam esclarecidos.