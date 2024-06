Justiça do Rio condena traficante pela morte de policial que era neto de Luiz Gonzaga

Alto contraste

Justiça do Rio condenou um dos envolvidos na morte do policial em 2008 (Reprodução/ Site CNJ (Conselho Nacional de Justiça))

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o traficante Alan de Barros Pereira pela morte do policial civil Sandro Luiz Gonzaga Fernandes Marques, neto do cantor e compositor Luiz Gonzaga. Alan recebeu uma pena de 29 anos de reclusão, inicialmente, em regime fechado.

Por maioria de votos, a 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, considerou o réu culpado pelo crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), na última segunda-feira (17).

O crime ocorreu em 19 de setembro de 2008. De acordo com as investigações do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), Alan e comparsas renderam Sandro perto de casa na Ilha do Governador, na zona norte da capital, para roubar o carro dele. Mas, ao ser reconhecido como policial, o agente foi morto no município de Caxias.

Ainda de acordo com as investigações, os acusados de envolvimento no crime atuam na Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte. Todos são integrantes da maior facção criminosa do estado.