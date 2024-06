Justiça mantém prisão de suspeita de matar empresário com brigadeirão envenenado

Alto contraste

Mulher é suspeita de ter matado empresário envenenado (RECORD)

A Justiça do Rio manteve a prisão temporária da mulher suspeita de matar um empresário com um brigadeirão envenenado no Rio de Janeiro. Júlia Pimenta passou por audiência de custódia, nesta quarta-feira (5), no presídio de Benfica, na zona norte.

Ontem, Júlia se entregou à polícia após ter ficado uma semana foragida. A mulher chegou à delegacia acompanhada da advogada, que garantiu que a cliente irá colaborar com as investigações.

Para a polícia, a principal linha de investigação é de motivação financeira para o crime. A mulher é suspeita de ter colocado 50 compridos à base de morfina no doce.

O plano teria sido executado por Júlia após o empresário Luiz Marcelo Ormond desistir de firmar uma união estável. No primeiro depoimento aos policiais, a mulher chegou a confirmar os planos de casamento. Porém, ela ainda não era tratada como suspeita naquele momento.

As investigações revelaram que Júlia se desfez de bens do empresário após a morte dele. O veículo, o computador e o celular da vítima teriam sido entregues a uma amiga íntima de Júlia.

A cigana Suyane Breschak, que também está presa, teria recebido os pertences como um suposto pagamento de parte de uma dívida de R$ 600 mil.

Além disso, duas armas do empresário desapareceram e ainda não foram encontradas, de acordo com informações da RECORD,





