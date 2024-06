Lancha explode e deixa 10 feridos em Cabo Frio (RJ); três crianças estão entre as vítimas

Alto contraste

Maioria das vítimas foi levada ao Hospital Central de Emergências (Reprodução/ Site Prefeitura de Cabo Frio)

Uma lancha explodiu perto da ilha do Japonês, em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio, na tarde desta segunda-feira (17). Dez pessoas ficaram feridas no acidente, entre elas estão três crianças. Todas seriam turistas de Vitória, no Espírito Santo, segundo a prefeitura.

Militares de três quartéis do Corpo de Bombeiros, além da Capitania dos Portos, foram acionadas para socorrer as vítimas. De acordo com as primeiras informações, elas foram levadas para duas unidades de saúde na região.

Crianças estão em estado grave

A prefeitura informou, por meio de nota, que sete pacientes deram entrada no HCE (Hospital Central de Emergências), destas três são crianças de 1 ano e meio, quatro e cinco anos. Em virtude do estado grave, todas as crianças serão transferidas.

A menor de cinco anos irá para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e as outras duas crianças serão acolhidas no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Adultos foram levados ao HCE e à UPA

No HCE (Hospital Central de Emergências) estão quatro adultos — dois de 26 anos, um de 37 anos e um sem idade identificada. Desses quatro, dois seguem sendo avaliados e dois tiveram apenas escoriações leves.

Já a Unidade de Pronto Atendimento, no Parque Burle, recebeu três pacientes de 21, 28 e 36 anos com quadro já estabilizado.