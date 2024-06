Mãe e avó de criança que morreu ao cair de prédio, no Rio, são denunciadas à Justiça Hallan Luiz Silva Ramos Ventura, de 7 anos, não resistiu após uma queda do segundo do andar do prédio no Andaraí

O menino Hallan Luís morreu ao cair do prédio onde morava no Rio Reprodução

A mãe e avó do menino Hallan Luiz Silva Ramos Ventura, de 7 anos, que morreu ao cair do segundo andar de um prédio no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro, foram denunciadas à Justiça pelo crime de abandono de incapaz resultante em morte.

O caso aconteceu em fevereiro de 2023. De acordo com as investigações, a mãe da criança havia saído de casa para fazer um passeio de barco e deixado os filhos, com idades entre 4 e 8 anos, no apartamento onde moravam.

Pouco depois, um primo da mulher passou no local e levou o caçula para a casa da madrinha, deixando os outros dois meninos sozinhos no imóvel.

Em seguida, a avó materna esteve rapidamente no apartamento e saiu no horário em que o pai das crianças teria se comprometido a pegá-las.

Em depoimento prestado à Polícia Civil, o pai dos meninos confirmou que combinou de pegar as crianças no horário, mas, em virtude de um imprevisto, se atrasou. Além disso, negou que soubesse que as crianças estavam sozinhas.

Segundo o MPRJ (Ministério Público do Rio de janeiro), a mãe e a avó de Hallan foram denunciadas nas penas previstas no artigo 133 do Código Penal, com previsão de prisão de quatro a 12 anos. A Promotoria também solicitou medida cautelar proibindo as denunciadas de manterem contato com os outros menores.