Mais de 250 detidos são levados para a Cidade da Polícia após confusão com torcida do Peñarol Governador do Rio determinou que envolvidos no tumulto sejam presos e escoltados para fora do estado Rio de Janeiro|Do R7 23/10/2024 - 15h57 (Atualizado em 23/10/2024 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 250 pessoas foram levadas à Cidade da Polícia Reprodução/Record Rio

Mais de 250 detidos estão sendo conduzidos pela Polícia Militar para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23), após uma confusão generalizada envolvendo torcedores do Peñarol na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste.

Segundo a PM, os torcedores uruguaios cometeram uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos, na avenida Lucio Costa.

A RECORD flagrou o momento em que um deles imitava macaco ao ser detido e foi acusado por populares de ofensas racistas. Ele acabou algemado e colocado na viatura.

Com um dos detidos, os policiais militares ainda apreenderam uma pistola. O policiamento foi intensificado na região.

‌



O governador do Rio, Cláudio Castro, determinou que os torcedores do Peñarol envolvidos no tumulto sejam presos e escoltados para fora do estado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As cenas de selvageria foram registradas na altura do posto 12 do Recreio, nesta tarde, e deixaram um rastro de destruição. Durante o confronto, motos e um ônibus foram incendiados pelos vândalos.

‌



Na confusão, o jogador uruguaio Varela, do Flamengo, foi visto na orla. O lateral explicou que foi até o local tentar resgatar dois amigos que estavam assustados. Ele negou participação em qualquer ato violento.

Os atos violentos teriam começado por volta de 12h depois que houve o furto de um celular em uma padaria. Policiais militares do Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) acompanhavam os torcedores quando receberam a informação sobre o crime dentro de um estabelecimento. Após uma revista, o aparelho foi encontrado com um integrante do grupo. O suspeito foi detido e levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

‌



Os torcedores uruguaios estão na cidade para o primeiro jogo do Peñarol contra o Botafogo, no Engenhão, pela semifinal da Libertadores, nesta noite.