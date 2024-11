Marielle: MP pede condenação máxima para executores; pena pode chegar a 84 anos de prisão Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz vão a júri popular nesta quarta-feira (30) no Rio de Janeiro Rio de Janeiro|Do R7 29/10/2024 - 15h35 (Atualizado em 29/10/2024 - 18h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz estão presos em presídios federais Reprodução

O Ministério Público do Rio de Janeiro vai pedir a condenação máxima para os acusados de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A pena pode chegar a 84 anos de prisão.

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, que estão presos, vão a júri popular nesta quarta-feira (30), a partir das 9h, no Rio de Janeiro.

Os dois foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, um homicídio tentado e receptação do carro utilizado no crime, no dia 14 de março de 2018.

Presos desde 2019, Ronnie e Élcio estão, atualmente, em penitenciárias federais. Eles irão participar da audiência por videoconferência.

‌



No julgamento, o MP pretende ouvir sete testemunhas. Entre elas está a única sobrevivente do atentado. A jornalista Fernanda Chaves estava no carro com a vereadora e o motorista no momento do crime.

Para o Tribunal do Júri, foram selecionadas 21 pessoas comuns. Deste grupo, sete serão sorteadas na hora para compor, de fato, o júri.

‌