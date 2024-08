Menina, de 2 anos, encontrada em mata está internada em estado grave no Rio de Janeiro A criança foi localizada desacordada por vizinhos em Araruama, na Região dos Lagos, após ficar desaparecida por cerca de 36 horas Rio de Janeiro|Do R7 15/08/2024 - 17h41 (Atualizado em 15/08/2024 - 18h04 ) ‌



A criança foi encontrada em uma área de mata de Araruama Reprodução/Record Rio

A menina, de 2 anos, encontrada em uma região de mata de Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, está internada em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabo, na mesma região, de acordo com informações do último boletim médico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta-feira (15).

A criança foi localizada desacordada por vizinhos, na última quarta-feira (14). Inicialmente, ela foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, depois, transferida para a unidade.

A menina ficou desaparecida por cerca de 36 horas. Ela sumiu na última segunda-feira (12), quando assistia desenho em casa.