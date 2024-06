Menina, de 5 anos, é atingida por bala perdida quando se arrumava para ir à escola, no Rio De acordo com a Polícia Militar, houve um confronto entre criminosos no morro da Mineira, no Catumbi, região central

Criança está internada com quadro de saúde estável (RECORD)

Uma menina, de 5 anos, foi atingida por uma bala perdida no morro da Mineira, no Catumbi, região central do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (17). Ela foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, na mesma região, onde está internada com quadro de saúde estável.

De acordo com informações do instituto Fogo Cruzado, a menina, baleada quando se arrumava para ir à escola, foi a 11ª criança vítima da violência em 2024 no Grande Rio — duas delas morreram.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi ferida durante um confronto entre criminosos na comunidade. Outros dois homens foram levados à mesma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

Em nota, a PM informou que o policiamento foi reforçado na região. A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Praça da República).