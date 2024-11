Menino, de 5 anos, morre atingido por bala perdida na Baixada Fluminense De acordo com as primeiras informações, a criança foi baleada quando estava saindo do mercado com a mãe, nesta manhã Rio de Janeiro|Do R7 01/11/2024 - 14h59 (Atualizado em 01/11/2024 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menino morreu após ser atingido por bala perdida RECORD

Um menino, de 5 anos, morreu atingido por uma bala perdida em Japeri, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (1º). De acordo com as primeiras informações, a criança foi baleada quando estava saindo do mercado com a mãe, nesta manhã.

De acordo com as primeiras informações, o confronto teve início quando agentes do programa Segurança Presente foram recebidos a tiros por criminosos no bairro Nova Belém.

Carlos Eduardo Cabral de Moura deu entrada no Hospital Municipal de Japeri, segundo a prefeitura, em estado grave e em parada cardiorrespiratória. O paciente chegou a ser levado à sala vermelha, onde foram iniciadas as manobras de reanimação. No entanto, a vítima não resistiu.

Carlos Eduardo era aluno da Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti e não compareceu à unidade hoje. Por meio nota, a prefeitura e a secretarias de Educação e Saúde lamentaram a tragédia e se solidarizam com a família e amigos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso e apura a autoria do crime.