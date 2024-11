Metrô do Rio: estação Central é fechada por problemas de energia elétrica As linhas 1 e 4 estão com a operação irregular nesta terça-feira (19) Rio de Janeiro|Do R7 19/11/2024 - 16h25 (Atualizado em 19/11/2024 - 16h47 ) twitter

Linhas 1 e 4 apresentam intervalos irregulares devido a problemas de energia elétrica Divulgação/ Metrô Rio

A estação Central do metrô do Rio de Janeiro foi fechada por problemas de energia elétrica, nesta terça-feira (19). As linhas 1 e 4 estão com a operação irregular, segundo o Centro de Operações.

No trecho entre Estácio e General Osório, as outras estações tiveram a iluminação parcialmente afetada e apresentam falhas no funcionamento de escadas rolantes e elevadores.

Na linha 4, entre as estações Antero de Quental e São Conrado, as composições estão partindo com marcha reduzida, o que afeta os intervalos entre as composições.

