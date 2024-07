Modelo Yasmin Domminguez morre aos 19 anos; ela teria falecido dormindo

Rio de Janeiro |Do R7, com Sabrina de Paula, da RECORD RIO

Yasmin Domminguez morreu aos 19 anos Reprodução/ Instagram @yasmindomminguez

Morreu, aos 19 anos, a modelo Yasmin Domminguez. O falecimento foi comunicado no perfil da jovem na rede social. A causa da morte não foi divulgada. O corpo dela será sepultado no Cemitério Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (13).

“É com imensa dor e pesar que no dia de hoje comunicamos a precoce partida de Yasmin. O sepultamento será realizado de acordo com as informações no post. Pedimos a compreensão de todos”, informou uma publicação no perfil da modelo, na sexta-feira (12).

Yasmin era considerada uma promessa da agência 40 Graus Models. Também pelas redes sociais, a equipe lamentou a morte da modelo e se solidarizou com familiares e amigos.

À RECORD, o dono da agência, Sergio Mattos, disse que Yasmin era uma menina “cheia de vida” e que todos estão chocados com a perda repentina. Segundo ele, a família contou que a modelo faleceu dormindo.

