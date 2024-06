Rio de Janeiro |Do R7

Morre criança vítima de explosão de lancha em Cabo Frio (RJ) Acidente deixou outras nove pessoas feridas, no último dia 17

Alto contraste

A+

A-

Explosão de lancha deixou outros nove feridos (RECORD)

O menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, uma das 10 vítimas da explosão de uma lancha em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro, morreu na tarde desta sexta-feira (21). O acidente aconteceu no último dia 17.

A criança não resistiu após ficar internada por quatro dias em estado grave no CTI pediátrico (Centro de Tratamento Intensivo) do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na mesma região. Segundo a unidade, o menino apresentou complicações com parada cardiorrespiratória.

Por meio de nota oficial, o hospital lamentou a morte de Davi e afirmou que os familiares estão recebendo o apoio de equipes da assistência social e da psicologia.