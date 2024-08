Morre jovem baleado em São Gonçalo (RJ); testemunha acusa PMs de efetuarem os disparos Rhuan Rodrigues chegou a ser levado ao hospital e a passar por cirurgia; ele não resistiu aos ferimentos Rio de Janeiro|Do R7 20/08/2024 - 18h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h16 ) ‌



Jovem foi baleado durante abordagem policial RECORD

Morreu, nesta terça-feira (20), o jovem, de 20 anos, baleado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Rhuan Rodrigues estava internado em estado grave após ter tido o carro alvejado ao passar por uma equipe da Polícia Militar.

Rhuan foi baleado quando estava a caminho de um pagode, no domingo (19). Ele teria errado o caminho e, ao fazer o retorno para voltar para a BR-101, recebeu uma ordem de parada.

Segundo uma amiga da vítima, que estava em um moto atrás do veículo de Rhuan, o rapaz encostou o veículo mais adiante. Ela disse ter visto o momento em que os PMs efetuaram mais de três disparos com o automóvel parado.

Com a ajuda de um policial, a amiga socorreu Rhuan e o levou ao Hospital Geral de São Gonçalo. A vítima chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu.

Em nota, a PM informou que a equipe solicitou a parada do veículo, que acabou estacionando no acesso à comunidade do Salgueiro. Ao perceberem a abordagem, criminosos efetuaram disparos contra os policiais. Houve confronto e um homem que estava no interior do veículo foi ferido.

A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o caso e recolheu as armas dos agentes para perícia. A Polícia Militar disse que irá colaborar com o inquérito e que também instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.

Em entrevista à RECORD, parentes de Rhuan pediram justiça. O corpo do jovem será velado e enterrado no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, na mesma região, na tarde desta quarta-feira (21).





