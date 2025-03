Morre mulher atacada com machadinha e queimada por ex-genro; polícia procura suspeito Familiares contaram que homem não aceitava o fim do relacionamento com a filha de Marilene Rio de Janeiro|Do R7 07/03/2025 - 20h39 (Atualizado em 07/03/2025 - 20h39 ) twitter

Suspeito é procurado pelo crime de feminicídio Divulgação/ Disque Denúncia

Morreu a mulher atacada com uma machadinha e queimada pelo ex-gerno em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo de Marilene da Conceição Moraes será enterrado no Cemitério de Boa Esperança, na mesma região, neste sábado (8).

O crime aconteceu no último dia 4. Após ser atropelada, a vítima foi agredida e teve o corpo incendiado. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos.

O principal suspeito do crime brutal foi identificado como Gabriel de Figueiredo Moura — também conhecido como “Biel” ou “Sorriso”. Contra ele foi expedido um mandado de prisão por feminicídio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com informações do Disque Denúncia, familiares contaram que Gabriel não aceitava o fim do relacionamento com a filha de Marilene e atacou a ex-sogra. A relação dele com a ex-companheira era marcado por violência e abusos.

O caso é investigado pela 119ª DP (Rio Bonito). Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) — 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido