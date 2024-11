Morre 2ª vítima de tiroteio na av. Brasil; homem foi baleado na cabeça a caminho do trabalho Renato Oliveira, de 48 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos Rio de Janeiro|Do R7 24/10/2024 - 12h27 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h00 ) twitter

Renato, de 48 anos, morreu após ter sido baleado na cabeça Reprodução/Record Rio

Morreu a segunda vítima do tiroteio que fechou a avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (24), quando a Polícia Militar fazia uma operação contra o roubo de cargas no Complexo de Israel.

Renato Oliveira, de 48 anos, foi baleado na cabeça quando estava dentro de um ônibus a caminho do trabalho.

Segundo testemunhas, o passageiro dormia no coletivo no momento em que foi atingido por um tiro.

O homem chegou a ser levado em estado grave para Hospital Federal de Bonsucesso, na mesma região, e a passar por cirurgia. Segundo a direção da unidade, ele não resistiu aos ferimentos.

Familiares disseram que Renato era morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e trabalhava para uma empresa que prestava serviço para a Marinha.

Motorista de aplicativo também morreu baleado

Tiroteio assustou centenas de pessoas que passavam pela avenida Brasil

O motorista de aplicativo Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, que estava trabalhando na região, também foi atingido na cabeça durante a troca de tiros.

O passageiro assumiu a condução do veículo e conseguiu pedir ajuda para a Polícia Militar. A vítima ainda foi levada ao Hospital Moacyr do Carmo, em Caxias, na Baixada Fluminense, mas chegou à unidade sem vida.

Ele deixou esposa e dois filhos.

Suspeito está entre os quatro feridos

Mais quatro pessoas ficaram feridas na mesma ação. Duas seguem internadas e outras duas já receberam alta.

Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, com perfuração em crânio, foi entubado e transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e tem o estado de saúde gravíssimo.

O outro baleado seria um traficante, de 27 anos, atingido no quadril, que está internado no hospital sob custódia, de acordo com informações da RECORD.

Alayde dos Santos Mendes, de 24 anos, e outra pessoa não identificada já receberam alta médica.

