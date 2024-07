Mulher é agredida a martelada e obrigada pelo marido a raspar o cabelo no RJ O suspeito do crime foi preso por policiais da Deam (Delegacia de Especial de Atendimento à Mulher) de Nova Iguaçu Rio de Janeiro|Do R7 22/07/2024 - 18h49 (Atualizado em 22/07/2024 - 19h03 ) ‌



Vítima ficou cinco dias internada e precisou passar por cirurgia RECORD

Uma mulher foi agredida a martelada e obrigada pelo marido a raspar o próprio cabelo, no Rio de Janeiro. O suspeito do crime foi preso por policiais da Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O homem chegou a fugir após o crime, levando o celular da esposa. Antes, ele deixou a vítima na porta de um hospital. Ela ficou cinco dias internada e precisou passar por uma cirurgia.

A delegada Monica Areal disse, em entrevista à RECORD, que o homem alegou uma suposta traição e afirmou ter sido agredido, o que foi desmentido até pela gravidade das lesões que a vítima apresentava.

“O cabelo dela foi raspado mediante ameaça dele. Ele disse: ‘Ou você vai raspar, ou vai tomar martelada no rosto. Pensando que ficaria deformada, ela raspou o próprio cabelo”, disse a delegada.

De acordo com as investigações, o suspeito estava casado com a vítima há 15 anos, e os dois têm três filhos.

A Justiça decretou a prisão do agressor. Segundo Monica Areal, ele vai responder por tentativa de feminicídio.