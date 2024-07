Rio de Janeiro |Do R7

Mulher é baleada durante operação da PM em Madureira, na zona norte do Rio A vítima foi socorrida para UPA de Rocha Miranda em estado estável

Alto contraste

A+

A-





O objetivo da operação foi coibir as ações de uma facção que tem entrado em conflito com outras organizações criminosas das comunidades ao redor. Além disso, reprimir o roubo de veículos Reprodução/Record

Uma mulher foi baleada, na manhã desta sexta-feira (5), em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Militar nas comunidades da Serrinha, Fazendinha, São José da Pedra, Dendezinho, Visconde de Sabóia e Primavera.

O objetivo da operação foi coibir as ações de uma facção que tem entrado em conflito com outras organizações criminosas das comunidades ao redor. Além disso, reprimir o roubo de veículos. Militares também retiraram barricadas do local.

A vítima foi socorrida para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Rocha Miranda, na mesma região, em estado estável. Segundo as informações da polícia, ela é funcionária de uma fábrica de biscoitos localizada perto da região onde foi atingida.

Publicidade

A operação do 9º BPM (Rocha Miranda) continua em andamento e não há saldo operacional.





Publicidade