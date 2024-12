Mulher é presa por ameaçar divulgar fotos íntimas e tentar extorquir jogador Luiz Henrique A investigação da DAS localizou a suspeita no último dia 29, quando o atleta do Botafogo estava concentrado para a final da Libertadores Rio de Janeiro|Do R7 02/12/2024 - 18h48 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeita foi presa pela Delegacia Antissequestro Reprodução/ Polícia Civil

Uma mulher foi presa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por suspeita de extorquir o jogador Luiz Henrique, do Botafogo, campeão da Libertadores no último sábado (30). Segundo as investigações, ela exigia o pagamento de R$ 20 mil e ameaçava divulgar supostas fotos e vídeos íntimos.

O caso foi comunicado à polícia pela SAF do clube. A investigação da DAS (Delegacia Antissequestro) localizou a mulher no último dia 29, quando o atleta estava concentrado para a final da competição.

A suspeita foi autuada pelos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa. No domingo (1º), ela passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo) pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em sigilo para identificar e prender outros suspeitos de envolvimento na prática criminosa.