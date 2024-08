Mutirão no metrô do Rio oferece mais de 2.000 vagas de estágio A ação ocorre no mezanino da estação Carioca nesta quarta-feira (28). O horário de atendimento é das 7h às 15h Rio de Janeiro|Do R7 28/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h00 ) ‌



Interessados devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto Reprodução/Record Rio

Mais de 2.000 vagas de estágio e aprendizagem estão sendo oferecidas pelo CIEE (Centro de Integração Empresa - Escola) em um mutirão no metrô do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (28). A ação gratuita ocorre no mezanino da estação Carioca, na região central. O horário de atendimento é das 7h às 15h.

Os interessados devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto. O estudante pode agilizar o processo de cadastro pelo app do CIEE.

Há oportunidades para estudantes, de qualquer área de formação, a partir do segundo período da faculdade. Os cursos de Administração, Pedagogia, Contabilidade, Marketing, Direito, Construção Civil, Tecnologia da Informação, Comunicação, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia de Produção, Gastronomia, Letras e Arquivologia têm maior número de vagas.

De acordo com o CIEE, entre janeiro a julho de 2024, mais de 21 mil estagiários foram contratados em todo o estado do Rio. Além disso, 3.700 talentos foram efetivados somente no primeiro semestre deste ano.

A instituição também promove um cadastramento para o banco de talentos voltado a pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas com mais de 50 anos e pessoas com deficiência, com o intuito de reforçar o compromisso do CIEE com a diversidade na promoção da inclusão.

Serviço

Local: Estação Carioca/Centro, no mezanino do acesso B (avenida Chile)

Data: Termina nesta quarta (28)

Horário: Das 7h às 15h

