Ônibus são sequestrados para serem usados com barricadas na zona norte do Rio Seis coletivos foram atravessados na região da Pavuna e outro na linha Amarela, segundo o Rio Ônibus Rio de Janeiro|Do R7 10/04/2025 - 13h34 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h41 )

Policiamento foi reforçado na linha Amarela RECORD

Ao menos sete ônibus foram sequestrados para serem usados como barricadas em dois pontos na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (10).

Seis coletivos foram atravessados na região da Pavuna. A ação criminosa seria uma retaliação a uma operação policial no Complexo do Chapadão.

A PM confirma que o patrulhamento foi intensificado. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Outro veículo na linha Amarela, que chegou a ser fechada em alguns momentos. Bandidos trocaram tiros com policiais militares na altura do Complexo da Maré.

‌



Ônibus sequestrados e utilizados de barricadas:

- Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira e Rua Alcobaça

‌



B11517 - 669 (Pavuna x Méier)

B11568 - 669 (Pavuna x Méier)

‌



B32743 - 779 (Pavuna x Term. Madureira)

B32809 - 779 (Pavuna x Term. Madureira)

B32624 - SR399 (Pavuna x Passeio)

- Linha Amarela

A63505 - 919 Pavuna - Bonsucesso

Linhas prejudicadas

Ainda de acordo com o sindicato que representa as empresas de ônibus, 11 linhas que passam pela região da Pavuna estão com a operação prejudicadas. Todas as linhas que passam pela linha Amarela também foram afetadas.

384 Pavuna x Castelo

SR384 Pavuna x Castelo

SV384 Pavuna x Castelo

399 Pavuna x Passeio

SR399 Pavuna x Passeio

669 Pavuna x Méier

779 Metrô Pavuna x Term. Madureira

SV779 Metrô Pavuna x Term. Madureira

793 Pavuna x Term. Sulacap

SP795 Pavuna x Term. Deodoro

799 Metrô Pavuna x Term. Sulacap

Mais uma vez reiteramos o apelo as autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca.

