Ônibus tomba e deixa 26 feridos no Rio; uma criança e dois adultos estão em estado grave O menino, de aproximadamente 8 anos, teve o braço arrancado; ele está internado em um hospital particular Rio de Janeiro|Do R7 07/09/2024 - 11h06 (Atualizado em 07/09/2024 - 11h44 ) ‌



Grave acidente deixou 26 pessoas feridas RECORD

Vinte e seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (6). Uma criança e dois adultos foram socorridos em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

O coletivo da linha 476 (Méier — Leblon) tombou, por volta das 22h40, na descida do viaduto da linha Vermelha para o Campo de São Cristóvão. As vítimas foram levadas para quatro hospitais da rede pública: Souza Aguiar, Salgado Filho, Miguel Couto e Evandro Freire.

De acordo com informações da RECORD, o menino, de aproximadamente 8 anos, teve o braço arrancado. Ele foi levado às pressas para uma unidade particular que fica próximo ao local do acidente.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dois adultos internados em estado grave estão no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

Onze vítimas já tiveram alta

Ao menos 11 já vítimas já receberam alta médica. Os outros pacientes estão estáveis e devem receber alta ao longo do dia.

Testemunhas dizem que coletivo estava em alta velocidade

À RECORD, testemunhas disseram que o motorista desceu o viaduto em alta velocidade. Ao fazer uma curva, ele acabou perdendo o controle da direção e, em seguida, o veículo tombou.

O condutor não se feriu no acidente. Um vídeo registrou o momento em que ele saiu pelo para-brisa do ônibus. Ele deve ser chamado para prestar depoimento.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

O que disse a empresa de ônibus

Por meio de nota, o RioÔnibus informou que a empresa lamenta profundamente o ocorrido e que está prestando assistência às vítimas, enquanto aguarda o resultado da perícia para entender a causa do acidente.