Onze ônibus são sequestrados e usados como barricadas durante operações policiais no RJ Somente na região do Complexo do Chapadão, nove coletivos foram atravessados nas vias, nesta quarta-feira (14) Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2024 - 18h28 (Atualizado em 14/08/2024 - 18h31 ) ‌



Dois coletivos foram incendiados em Belford Roxo Reprodução/Record Rio

Onze ônibus foram sequestrados e usados como barricadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (14). Alguns veículos foram incendiados em protestos no Complexo do Chapadão, na região de Anchieta, na zona norte da capital, e em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Somente na região do Chapadão, nove coletivos foram atravessados nas vias, além de três caminhões, depois que um homem apontado como criminoso morreu em um tiroteio com policiais militares. Com ele um fuzil foi apreendido.

De acordo com a PM, o homem seria uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Baixada Fluminense e tinha 14 passagens pela polícia. Ele chefiava o complexo da Vila Norma, em São João de Meriti, e possuía ligação com disputas territoriais pelo controle de pontos de vendas de drogas em outras localidades.

Mais cedo, agentes do 41ª DP (Irajá) realizaram uma ação na área para reprimir a atuação de uma quadrilha envolvida no roubo de veículos na avenida Brasil e em outras vias de acesso comunidades em Guadalupe.

Na mesma operação, outros quatro homens suspeitos de ligação com o tráfico de drogas da região foram detidos. Três pistolas foram apreendidas com os criminosos.

Ainda de acordo com a PM, pessoas ligadas a criminosos, por ordem de traficantes, participaram das ações que interditaram as vias para desviar a atenção da polícia.

O Rio Ônibus, sindicado que representa as empresas, informou que as linhas 669 (Pavuna — Méier), 399 (Pavuna — Passeio), 945 (Pavuna — Fundão) e 793 (Pavuna — Sulacap) sofreram os impactos na região.

O BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) e o Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões), desobstruíram as vias interditadas. O policiamento foi reforçado na região

Dois ônibus queimados em Belford Roxo

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, dois coletivos foram incendiados no bairro Santa Teresa enquanto uma operação policial ocorria no Complexo da Guacha. Na ação, três homens foram presos. Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma pistola, munições e drogas.