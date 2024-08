Onze pessoas são hospitalizadas após caminhão pegar fogo em túnel na Linha Amarela Bombeiros atuam no local e já socorreram mais de 30 vítimas.; não há previsão de quando o veículo será retirado do local Rio de Janeiro|Do R7 08/08/2024 - 09h42 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h42 ) ‌



Os motoristas se viram com dificuldade de prosseguir, e motociclistas que viram a situação, ajudaram a retirar os passageiros do local Reprodução/Record

Onze pessoas precisaram ser socorridas a hospitais após inalarem uma fumaça tóxica que se espalhou por um túnel da Linha Amarela, provocada por um caminhão que pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (8). O motorista do veículo foi atendido e liberado do local.

Os bombeiros atuam no local e já socorreram mais de 30 vítimas. Ainda não há previsão de quando o caminhão será retirado do túnel.

A causa do incêndio não foi identificada até o momento. Quem trafegava pelo local teve dificuldade em prosseguir. Motociclistas ajudaram a retirar pessoas do ponto mais crítico.

As equipes da Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, orientaram os motoristas a evitar essa rota. No sentido da Barra da Tijuca, na zona oeste, o trânsito já foi liberado, mas segue congestionado e com reflexos em Del Castilho. O sentido Fundão continua interditado.

