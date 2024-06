Operação apreende 16 celulares em presídio no Rio após detento coordenar sequestro no Pará Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o investigado foi transferido para o presídio de segurança máxima Bangu 1

Suspeito foi transferido para presídio de segurança máxima Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Dezesseis celulares foram apreendidos no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (23), durante uma operação integrada entre a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) e a Polícia Civil dos estados do Rio e do Pará.

A ação aconteceu após a denúncia de que um detento, que cumpria pena na cadeia Muniz Sodré, localizada no mesmo complexo, seria suspeito de coordenar um sequestro em Belém. Ele recebeu outro mandado de prisão e foi transferido para o presídio de segurança máxima Bangu 1.

O sequestro

A médica Ana Letícia Sena Passos saía de uma festa na capital paraense quando foi sequestrada por criminosos e levada para um cativeiro. No local, os bandidos fizeram contato com o namorado da vítima para exigir um resgate no valor de R$ 200 mil.

O rapaz procurou a polícia, que conseguiu descobrir o paradeiro da mulher após 16 horas de cárcere. No local, um suspeito morreu após ser baleado. Ao todo, cinco pessoas foram presas. A médica foi resgatada com vida e passa bem.

A ação teve o apoio da Delegacia Antissequestro do Rio e da Seap.