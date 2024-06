Operação contra a milícia apreende falsas viaturas da polícia no RJ Segundo as investigações, os automóveis seriam utilizados pela organização criminosa em disputas territoriais

Polícia procura narcomilicianos que fugiram durante a ação Divulgação/ Polícia

Uma operação da Polícia Civil contra um grupo miliciano que atua em Seropédica, na Baixada Fluminense, apreendeu dois veículos clonados similares às viaturas da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).

Segundo as investigações, os automóveis seriam utilizados pela organização criminosa em disputas territoriais, como se fossem homens da tropa de elite da Polícia Civil, em áreas dominadas por facções rivais.

Ainda de acordo com a polícia, a organização criminosa tem ligações com uma facção do tráfico que age em Angra dos Reis, na Costa Verde, e no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

Durante a ação, os narcomilicianos conseguiram fugir para uma área de mata e ainda são procurados.

