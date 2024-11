Operação da PM no Rio deixa um morto e cinco baleados na avenida Brasil Um motorista foi baleado na cabeça e um homem atingido em um condomínio seria um traficante, segundo a PM Rio de Janeiro|Do R7 24/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h32 ) twitter

Pessoas que circulavam na via tiveram de deixar os automóveis para se protegerem dos tiros JOSÉ LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO — 24.10.2024

Um tiroteio durante uma operação da Polícia Militar na avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (24), deixou um morto e pelo menos outras cinco pessoas foram baleadas. Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, era um motorista de aplicativo, que estava trabalhando na região.

Já Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49 anos, com perfuração em crânio, foi entubado e transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e tem o estado de saúde gravíssimo. Além deles, Alayde dos Santos Mendes, 24 anos, teve uma perfuração em coxa direita, com lesão superficial. Ela recebeu alta após uma avaliação médica.

Foi baleado também um homem que estava em um condomínio, que, segundo a PM, seria um traficante.

A ação policial tinha como objetivo coibir roubo de cargas e veículos nas comunidades da Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta.

Após três horas de interdição nos dois sentidos da avenida Brasil, a via foi liberada.

De acordo com a CET-Rio, o trânsito ficou congestionado no sentido Centro - da Penha até o Caju. Já no sentido da zona oeste da cidade, o trânsito permaneceu lento na altura de Parada de Lucas.

Por meio de uma nota, a Rio Ônibus informou que 35 linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da via, devido à operação no Complexo de Israel. Todas as linhas que tem o centro da cidade como destino estão prejudicadas.