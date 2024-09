Pai e filha são procurados por assassinato de homem no Rio Segundo as investigações, a vítima já havia tido um relacionamento com a suspeita; crime aconteceu em Padre Miguel, na zona oeste Rio de Janeiro|Do R7 11/09/2024 - 16h45 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h45 ) ‌



TJ expediu um mandado de prisão temporária contra a dupla por homicídio qualificado Divulgação/Disque Denúncia RJ

O Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações que levem ao paradeiro de pai e filha que teriam assassinado um homem em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Edson Batista Pereira, de 63 anos, e Juliana Larissa Ferreira Paiva, de 29 anos, são apontados pela Polícia Civil como os principais suspeitos do crime, que aconteceu no dia 9 de agosto.

Na última segunda-feira (9), o Tribunal de Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra a dupla por homicídio qualificado.

A vítima, identificada como Waldir Reginaldo Pereira Junior, seria ex-namorado de Juliana. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram o homem caminhando por uma rua enquanto é seguido pela mulher. Em seguida, eles começam uma discussão. É quando o pai da suspeita desce de um carro e atira várias vezes contra Waldir.

De acordo com as investigações da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), Larissa e Waldir tinham um relacionamento complicado. A suspeita tinha uma medida protetiva contra o homem, que chegou a ser preso por descumprimento da decisão. No entanto, ele acabou solto em julho deste ano.