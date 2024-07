Peças de fuzil são achadas dentro de brinquedo enviado pelos Correios para a zona sul do Rio Suspeito de ser responsável pela importação foi preso em flagrante no Jardim Botânico, segundo a Polícia Federal Rio de Janeiro|Do R7 19/07/2024 - 12h57 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h09 ) ‌



Peças de fuzil estavam escondidas em brinquedo RECORD

A Polícia Federal e a Receita Federal encontraram peças de fuzil escondidas dentro de um brinquedo enviado pelos Correios, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18). O suspeito de ser responsável pela importação do material foi preso em flagrante, no Jardim Botânico, na zona sul, logo após retirar a encomenda em uma agência.

A ação teve início a partir de informações da Receita Federal sobre uma remessa internacional suspeita despachada da América do Norte.

Segundo as investigações da PF, o material seria destinado a narcotraficantes em atuação na comunidade da Rocinha, na mesma região.

O suspeito foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

