PF e Gaeco fazem operação contra tráfico de drogas no Rio e mais três estados

Alto contraste

A+

A-

PF e Gaeco fazem operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no Rio e mais três estados Reprodução Record

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagrou a “Operação Cashback” contra uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Policiais federais da Delegacia de Repressão às Drogas cumpriram 18 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. Os alvos estão em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

A Delegacia de Repressão às Drogas (DRE/RJ) efetuou duas ações da operação em 2022. Na primeira fase, a Polícia Federal apreendeu 805 kg de cocaína em Piraí, no sul fluminense. Além disso, R$ 1,5 milhão, que estavam ocultados na carroceria de um automóvel que ia do Rio para São Paulo, também foi apreendido. Já na segunda ação, os policiais recolheram 808 kg de cocaína em Seropédica, na Baixada Fluminense. O entorpecente tinha como destino comunidades dominadas por facções criminosas no Rio.

Na ação de hoje, a Polícia Federal também cumpre medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas contra integrantes da organização criminosa investigada.

Os integrantes do grupo investigado, já denunciados pelo GAECO/MPRJ, responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 35 anos de reclusão.

Publicidade

Os relógios e os veículos de luxo foram apreendidos na residência do alvo principal, detido a partir de um mandado de prisão preventiva, em Itapema, Santa Catarina. Já no Rio de Janeiro, foram feitas imagens na cobertura de um alvo da operação, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.