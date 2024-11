PF faz ação contra crimes no sistema financeiro nacional no Rio Segundo as investigações, uma empresa de crédito e financiamento teve um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão Rio de Janeiro|Do R7 22/10/2024 - 10h13 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h13 ) twitter

Uma empresa de crédito e financiamento teve um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão Reprodução/Record

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (22), uma operação para apurar crimes contra o sistema financeiro nacional. Cinco mandados de busca e apreensão são cumpridos em Vista Alegre, na zona norte do Rio de Janeiro, e em Barra Mansa, no Sul Fluminense. Segundo as investigações, uma empresa de crédito e financiamento teve um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão.

As fraudes consistiam em uma modalidade conhecida como “Injection”, em que informações de biometria facial e dados pessoais de terceiros são validados no sistema de bancos e instituições financeiras para a aquisição de financiamentos veiculares. Esse esquema ocorre sem que os proprietários dos veículos e o contratante do financiamento tenham conhecimento sobre a atualização dos dados e veículos nas contratações fraudulentas.

Os investigados irão responder por associação criminosa e crime de obtenção de financiamento mediante fraude.