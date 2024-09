PF prende homem que fabricava armas de fogo em casa, na Região dos Lagos (RJ) O criminoso divulgava conteúdo sobre o processo de fabricação artesanal de armas nas redes sociais Rio de Janeiro|Do R7 09/09/2024 - 16h52 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h24 ) ‌



Homem foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão Divulgação/Polícia Federal

Um homem que fabricava armas de fogo em casa, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi preso pela PF (Polícia Federal), nesta segunda-feira (9). O suspeito também divulgava conteúdo em uma plataforma de vídeos sobre o processo de fabricação artesanal dessas armas.

A ação faz parte de uma operação que investiga a fabricação ilegal de armas de fogo. O trabalho da PF contou com o apoio da FICCO/RJ (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado do Rio de Janeiro), FICTA (Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições), e da HSI (Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Homeland Security Investigations)

Ação faz parte de uma operação que investiga a fabricação ilegal de armas de fogo Divulgação/Polícia

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do homem, de 31 anos. Na residência, foram apreendidos diversos materiais bélicos, incluindo uma submetralhadora em processo de fabricação artesanal.