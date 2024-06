PF prende Monalliza Escafura, filha do contraventor ‘Piruinha’, no Rio O bicheiro completa 95 anos nesta quarta-feira (19)

Alto contraste

A+

A-

José Caruzzo Escafura, conhecido como “Piruinha”, completou 95 anos, nesta quarta-feira (19) (Reprodução Record)

Monalliza Escafura, filha do “Piruinha”, foi presa pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (19), no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de integrar uma organização criminosa e praticar extorsão. Monalliza estava foragida há mais de um ano. Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão. O pai, José Caruzzo Escafura, conhecido como “Piruinha”, completou 95 anos, nesta quarta-feira (19).

A ação foi resultado da ação de um trabalho de inteligência dos policiais federais do STO (Setor de Planejamento Operacional) em conjunto com a DRE (Delegacia de Repressão às Drogas), além do GPI (Grupo de Pronta Intervenção) e Gise (Grupo de Investigações Sensíveis).

Monalliza foi conduzida à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, na região central do Rio, e será encaminhada para ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, “Piruinha” é o bicheiro mais antigo do estado do Rio.

Publicidade